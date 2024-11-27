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İsrail Saldırılarında Gazze'de 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:24
İsrail Saldırılarında Gazze'de 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, 14 aydır süregelen saldırıları çerçevesinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Tabiin Okulu'na Yeniden Hedef

Sağlık alanından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu daha önceki saldırısında 100 kişinin ölümüne neden olduğu Gazze kentindeki et-Tabiin Okulu'nu bir kez daha hedef aldı. Saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 10 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirine bilgi veren görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Tabiin Okulu’na düzenlediği saldırı sonrası, birçok kişinin öldüğünü, yaralandığını ve enkaz altında kaybolduğunu bildirdi.

Şucaiyye ve Beyt Lahiya'daki Saldırılar

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Barınma Merkezleri Zorla Tahliye Ediliyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Avni el-Hırsani Okulu'nu kuşattığını ve yerinden edilmiş Filistinlileri zorla tahliye etmeye çalıştığını belirten görgü tanıkları, 5 Ekim'den bu yana devam eden sıkı kuşatmanın etnik temizleme ve soykırım suçlarını içerdiğini ifade etti.

Hava ve Kara Saldırıları Sürüyor

Gazze'nin orta ve güney kesimlerine yönelik hava saldırıları da devam ederken, İsrail ordusu 6 Ekim'de bölgelere kara saldırısı başlattı. Yapılan bombardımanlarla birlikte bölgedeki binalar, hastaneler ve sağlık personeli hedef alınıyor.

Filistinlilerin Göçe Zorlanması

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de sosyal medya hesabından Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaştı. Bu plan, daha önce İsrail basınında yer alan ve "generallerin planı" olarak bilinen, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacı taşıyan bir stratejiyle benzerlik gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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