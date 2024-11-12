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İsrail Saldırılarında Gazze'de 21 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:01
İsrail Saldırılarında Gazze'de 21 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı 21'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Beyt Hanun'daki Korkunç Katliam

Sağlık kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 eve düzenlediği saldırıda korkunç bir katliamın yaşandığını bildirdi. Görgü tanıkları, Beyt Hanun'da "Ebu Avde", "Şebat" ve "Kefarine" ailelerine ait 3 evin bombalandığını ve bu saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

El-Cela Caddesi'ndeki Saldırı

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde bulunan El-Cela Caddesi’nde gerçekleştirdiği bombardımanda 3 kişiyi öldürdü ve birçok kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Er-Rahme Mahallesi'ne yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada bu duruma vurgu yapıldı.

Han Yunus'taki Hedefler

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Ez-Zenne bölgesini hedef alan saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir alanın vurulması sonucu yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Düne ait bir başka videoda ise Mevasi bölgesindeki saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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