İsrail Saldırılarında Kameraman Kamil Karaki Hayatını Kaybetti

İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

23 Eylül'den itibaren, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında gazeteci kayıpları artmaya devam ediyor. Kameraman Kamil Karaki, saldırılarda hayatını kaybeden son isim oldu.

Kamil Karaki'nin Ölümü

Lübnan merkezli Al Manar televizyonunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kameramanımız Kamil Karaki, Siyonistlerin gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olmuştur." denildi. Kantara beldesinden olan Karaki'nin 25 yılı aşkın bir süredir Al Manar televizyonunda çalıştığı belirtildi.

Gazeteciler Sendikası’ndan Kınama

Öte yandan, Lübnan'daki resmi haber ajansı NNA aracılığıyla duyurulan habere göre, Lübnan Gazeteciler Sendikası İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Sendikanın açıklamasında, "İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik artan saldırılarını ve masum halkı hedef alan soykırım niteliğindeki katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Gazeteciler ve kameramanlar da bu katliamlardan etkilenmektedir. En son Al Manar televizyonunun kameramanı Kamil Karaki Kantara’da hedef alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son Gelişmeler

İsrail ordusunun 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan’a yönelik sürdürdüğü yoğun hava saldırılarında bir diğer kayıp, Al Mayadeen televizyonu muhabiri Hadi es-Seyyid oldu. Dün meydana gelen saldırıda Hadi es-Seyyid de hayatını kaybetti.