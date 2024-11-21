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İsrail Saldırılarıyla Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Su Altında Kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle göç eden Filistinlilerin çadırları, etkili yağışlar sonucunda su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:55
İsrail Saldırılarıyla Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Su Altında Kaldı

İsrail Saldırıları Göçü Artırdı

İsrail'in yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin, Gazze şehrindeki Yermuk Stadyumu'nda kurulan çadırları su altında kaldı.

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de hava saldırıları düzenlerken, bir gün sonra bu bölgeye kara saldırısı başlattı. Bu adımın, İsrail'in Filistinlileri Gazze’nin kuzeyinden tahliye etme amacı taşıdığı düşünülüyor. İsrail basınında yer alan 'Generaller Planı', Filistinlilerin tehcir edilerek bölgeye yardım girişlerinin engellenmesini öngörüyor.

Yağmur Felaketi Birlikte Geldi

İki aydır süren saldırılar sonucu on binlerce Filistinli yeniden Gazze kentine göç etmek zorunda kaldı. Göçe zorlananlardan Ramiz Avvad, ailesiyle birlikte çok zor şartlar altında yaşadıklarını ifade ederek, "Yermuk Stadyumu'nda yüzlerce çadır var ve buraya sığınan yüzlerce Filistinli var. Şiddetli yağış nedeniyle çadırlarımız su altında kaldı," dedi.

Çadırların zemininde su birikintisi oluşturduğuna dikkat çeken Avvad, "Yeterli battaniye ve kıyafetimiz yok. Ailem, bu soğuk hava koşullarında zorlanıyor. Yağmurun tekrar yağmasından endişe ediyoruz,” diye konuştu.

Filistinlilerin Zorunlu Göçü Sürüyor

Yerinden edilen diğer Filistinlilerin yaşam koşulları da Avvad ailesinin durumundan farklı değil. Filistinliler, akrabaların evlerine, okullara veya hastalığın yayıldığı bölgelerde barınmaya çalışıyor. Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 2 milyondan fazla Filistinli 7 Ekim'den bu yana yerinden edildi. Sabrin el-Medhun, "İlk kez çadır hayatı yaşıyoruz. Herkes yağmurun durması için dua ediyor," şeklinde duygularını paylaştı.

Yaşam Koşulları Kötüleşiyor

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yağmur mevsiminden önce çadırlarda yaşayan Filistinlilerin barınma koşullarının zorlayıcı olduğuna dikkat çekti. Basal, "Bu durum yüzünden insanlar soğuk ve yağmur tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor," dedi. Yetkililere, sığınakların sağlanması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptığı saldırılarda yaklaşık 43.972 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayının içinde 17.492 çocuk ve 11.979 kadın bulunuyor. Enkaz altında hâlâ binlerce can kaybının olduğu belirtiliyor ve sivil altyapılar hedef alındığı için durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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