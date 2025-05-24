İsrail Saldırısında Filistinli Doktor, 9 Çocuğunu Kaybetti

Filistinli Kadın Doktorun Dramatik Kaybı

Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde görevli Doktor Ela en-Neccar, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.

Acı Dolu Bir Açıklama

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Neccar'ın hastaneye gitmek üzere evinden çıkmasının ardından evinin hedef alındığını belirtti. Saldırıda Neccar'ın en büyük çocuğunun 12 yaşında olduğu ifade edildi.

Savaşın Gerçek Yüzü

Burş, bu trajik olayın Gazze'deki sağlık çalışanlarının karşılaştığı acımasız gerçeklerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları tüm aileleri yok ediyor." şeklinde konuştu.

Hastanede Yaşananlar

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında yer alan bilgilere göre, hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş, acılı Neccar'ın ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında sabırla beklediğini aktardı. Riş, "Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak için hastaneye gelen bir doktor…" açıklamasında bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti. Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evi hedef alındı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti. Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evi hedef alındı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.