İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in Şam'a Yönelik Hava Saldırısı İddiası

Şam yönetimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Rejimle bağlantılı haber ajansı SANA, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu" açıklamasını yaptı.

Saldırı Detayları

Haberin devamında, "İlk bilgilere göre, saldırı Kefersuse Mahallesi'nde yer alan bir binaya düzenlendi" ifadesi yer aldı. Rejime yakın sosyal medya kaynakları ise saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Olay yerine ambulansların göndürüldüğü bildirildi.

Hizbullah ve İran Destekli Grupların Varlığı

Şam'ın birçok mahallesinde Hizbullah ile İran destekli grupların geniş bir yerleşim gösterdiği bilinirken, söz konusu saldırıya dair İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.

Suriye'deki İsrail Saldırıları

İsrail, 2011’deki iç savaşın patlak vermesiyle birlikte Suriye’de zaman zaman İran destekli militanlara ve Suriye ordusuna ait askeri tesislere hedef alan saldırılar düzenlemektedir.