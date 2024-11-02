İsrail Savaş Uçakları Beyrut'ta Saldırdı

İsrail Ordusu Beyrut'u Hedef Aldı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Dahiye bölgesinde bir apartmana saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 11 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lüban Sağlık Bakanlığı, saldırının Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki 'Seman Galerisi' noktasında gerçekleştiğini bildirdi. Saldırı sonucunda çevrede büyük hasar meydana geldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Lübnan güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Lübnan güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.