İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 2'ye yükseldi. İlgili gelişmeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:19
İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki Batı Bekaa bölgesine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail'in bu saldırıları, ülkenin doğusunda bulunan Batı Bekaa bölgesini hedef aldı.

Saldırılardan dördü insansız hava araçları (İHA) ile biri ise F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirildi. Ancak saldırılarda can kaybına dair şu an için resmi bir bilgi verilmedi.

Batı Bekaa bölgesi semalarında izlenen İsrail savaş uçaklarının, zaman zaman süpersonik uçuşlar yaptığı, ayrıca ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye bölgesine de saldırı düzenlendiği bildirildi. Nebatiye'ye bağlı Marcayun bölgesinde Litani Nehri'nin yatağının bombalandığı ve yine Nebatiye'ye bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesi yakınlarının da vurulduğu kaydedildi.

İki Ölü, Üç Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yahmur beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda ölü sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu. Daha önce gerçekleştirilen saldırıda, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının aktardığına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlenen saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi de yaralandı.

Bunların yanı sıra, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

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