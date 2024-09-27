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İsrail Savunma Bakanı Gallant: Lübnan'a Saldırılar Yoğunlaşacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'a yönelik saldırıları artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:30
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Lübnan'a Saldırılar Yoğunlaşacak

İsrail'den Lübnan'a Saldırılar Artacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını duyurdu. İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine yaptığı ziyarette, Hizbullah ile aralarındaki çatışmaların şiddetlendiğine dikkat çekti.

Hizbullah'a Yönelik Operasyonlar Artacak

Gallant, yayımladığı görüntülü mesajda, son haftalarda Hizbullah unsurlarına ağır kayıplar verdirdiklerini ve bu operasyonların devam edeceğini ifade etti. Savunma Bakanı, kuzeydeki yerinden edilmiş vatandaşların evlerine dönmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Şiddetli Hava Saldırıları ve Kayıplar

8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki kentlerden Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan hükümetine göre, bu saldırılarda toplamda 748 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 150 bin kişi ise yerinden oldu.

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