İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'ı Yenilgiye Uğrattıklarını Açıkladı

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'a Yönelik Saldırıları Açıklıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen kara saldırıları sonucunda Hizbullah'ı yok ettiklerini dile getirdi.

Askeri Strateji ve Çatışmaların Gerçekleri

Gallant, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Lübnan sınırındaki 98. Tümen Komutanı ve diğer üst düzey yetkililerle bölgedeki durumu değerlendirdiğini belirtti. Gallant, saldırı düzenleyen İsrail askerlerine hitaben, "Sadece düşmanı (Hizbullah) yenmiyoruz; aynı zamanda tünelleri, cephanelikleri ve saldırı altyapılarını imha ederek onları yok ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Stratejik Hedefler ve İlerleyiş

Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik işgal girişimini, "Hizbullah'ın İsrail yerleşimlerine saldırı düzenlemek için kullandığı yerlerde artık İsrail askerleri var." şeklinde savundu. Bunun yanı sıra, temel hedefin bölgedeki Hizbullah altyapısının ortadan kaldırılması olduğunu ve hâlâ tamamlanması gereken görevler olduğunu vurguladı.

Çatışmaların Bilançosu

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalarında, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu tarihten itibaren 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi yaşamını yitirdi ve 11 bin 472 kişi yaralandı.

Bireysel Kayıplar ve Yerinden Edilmeler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetti. Buna karşılık, Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle yanıt vermektedir. Saldırılar, çoğunlukla ordu üslerini hedef almakta, ancak büyük bir hasar bildirilmemektedir. İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binden fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.