DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.331.538,26 -0,53%

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'ı Yenilgiye Uğrattıklarını Açıkladı

İsrail, Lübnan'daki saldırılarla Hizbullah'a ağır darbeler vurduğunu duyurdu. Çatışmaların bilançosu ise oldukça ağır.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:34
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'ı Yenilgiye Uğrattıklarını Açıkladı

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'a Yönelik Saldırıları Açıklıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen kara saldırıları sonucunda Hizbullah'ı yok ettiklerini dile getirdi.

Askeri Strateji ve Çatışmaların Gerçekleri

Gallant, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Lübnan sınırındaki 98. Tümen Komutanı ve diğer üst düzey yetkililerle bölgedeki durumu değerlendirdiğini belirtti. Gallant, saldırı düzenleyen İsrail askerlerine hitaben, "Sadece düşmanı (Hizbullah) yenmiyoruz; aynı zamanda tünelleri, cephanelikleri ve saldırı altyapılarını imha ederek onları yok ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Stratejik Hedefler ve İlerleyiş

Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik işgal girişimini, "Hizbullah'ın İsrail yerleşimlerine saldırı düzenlemek için kullandığı yerlerde artık İsrail askerleri var." şeklinde savundu. Bunun yanı sıra, temel hedefin bölgedeki Hizbullah altyapısının ortadan kaldırılması olduğunu ve hâlâ tamamlanması gereken görevler olduğunu vurguladı.

Çatışmaların Bilançosu

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalarında, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu tarihten itibaren 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi yaşamını yitirdi ve 11 bin 472 kişi yaralandı.

Bireysel Kayıplar ve Yerinden Edilmeler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetti. Buna karşılık, Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle yanıt vermektedir. Saldırılar, çoğunlukla ordu üslerini hedef almakta, ancak büyük bir hasar bildirilmemektedir. İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binden fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları
2
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
3
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
5
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
6
Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastanelerle İlgili Açıklama

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek