İsrail Savunma Bakanı: Husilerin Liderleri Sana'yı Terk Etti İddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'e yönelik saldırılarla hedef aldıkları İran destekli Husilerin üst düzey liderlerinin başkent Sana'yı terk ettiğini ileri sürdü.

Katz'ın açıklaması

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin iddialarda bulundu. Katz, başkent Sana'dan kaçtığını söylediği üst düzey Husi liderleri hakkında öldürme tehdidinde bulundu.

Şarkul Avsat'ın haberine göre

Suudi Arabistan'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesi, bazı üst düzey Husi liderlerinin Sana'yı terk ederek Saada, Amran ve Husi kontrolündeki diğer bölgelerdeki tahkimli sığınaklara geçtiğini öne sürdü.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu, 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Husilerin iddiası

Husiler, İsrail'in saldırısında aralarında Husi yönetiminin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakan'ın da bulunduğu 12 yetkili'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Bölgede gerilim

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor. Bölgedeki gerilim, iddialar ve karşılıklık açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor.