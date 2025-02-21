İsrail Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'da Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki saldırıların artırılması talimatını verdi. Gelişme, Bat-Yam'da meydana gelen patlamaların ardından yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:49
İsrail Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'da Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

İsrail Savunma Bakanı'nın Saldırılarla İlgili Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları artırma talimatı verdi. Bu karar, Tel Aviv'in güneyinde bulunan Bat-Yam kentinde art arda yaşanan üç otobüs patlamasının ardından alındı. The Times of Israel'in haberine göre, Katz, patlamaları bir saldırı girişimi olarak değerlendirdi ve bu nedenle orduya Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik operasyonları artırma talimatında bulundu.

Bat-Yam'da Patlama Olayları

Bat-Yam kentinde, art arda üç otobüste meydana gelen patlamaların ardından, metro seferleri durduruldu. Olayda ölü ya da yaralı bildirilmese de, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

İsrail Ordusunun Saldırı Genişlemesi

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik operasyonlar başlattı. Cenin kenti özelinde yürütülen bu saldırılar, Tulkerim ve Tubas bölgelerine de yayıldı. 21 Ocak'tan beri süren saldırılarda en az 56 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve yapılar büyük ölçüde tahrip oldu.

Filistin'de Yaşanan Kayıplar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 917 Filistinli yaşamını yitirdi; bunların 167'si çocuk. Ayrıca, 7 binin üzerinde kişi de yaralandı. Bu süreçte bölgedeki alt yapılar ciddi şekilde hasar gördü.

Katz, bölge halkının Filistinli direniş gruplarına yardım ettiğini öne sürerek, "Bölge sakinleri ağır bir bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı
2
Çorum'da Apartmana Silahlı Saldırı: Camlar Hasar Gördü
3
Gündem Özeti: 21 Şubat 2025
4
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
5
Antalya'da Traktör Kundaklayan Zanlı Kendine Zarar Verdi
6
Barselona Limanında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
İsrail Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'da Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu