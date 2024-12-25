İsrail Savunma Bakanı Katz: Philadelphi Koridoru'ndaki İşgal Devam Edecek

İsrail Savunma Bakanı Katz, İşgalin Süreceğini Duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi ve Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridorunda İsrail işgalinin süreceğini sözlerine ekledi.

İsrail Ordusu, Gazze'deki Kontrolü Artıracak

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katz, Gazze Şeridi'ndeki "tampon bölgeleri ve stratejik mevzileri" korumaya devam edeceklerini vurguladı. "(Gazze'de) güvenlik kontrolünün, tehditleri önlemek için her bölgede hareket etme yetkisine sahip olacak İsrail ordusunun elinde olmasını sağlayacağız." dedi.

Yeni Bir Güvenlik Realitesi

Katz, Gazze Şeridi'nde, İsrail kentlerinin güvenliğini sağlayacak güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler ve stratejik karakollar oluşturulacağını belirtti. Ancak, bu güvenlik bölgeleri hakkında daha fazla bilgi verirken net açıklamalar yapmadı.

"Halihazırda her gün devam eden çatışmalar nedeniyle burada yeni bir gerçeklik yaratacağız." diyen Katz, bölgedeki durumu daha da tırmandıracak bir yaklaşım içinde olduklarını belirtti.

Philadelphi Koridoru ve İsrail'in Kontrolü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısının bulunduğu Philadelphi Koridoru'nu mayıs ayının sonunda tamamen kontrol altına aldığını açıklamıştı. Bu koridor, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından Gazze'yi dış dünyadan izole etmek için kullandığı en belirgin sınır yolu olarak biliniyor.

Gazze'deki İki Aylık Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 45 bin 361 Filistinli hayatını kaybetti; ölümler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer alıyor. Ayrıca 107 bin 803 kişi yaralanmış durumda.

Hastane ve eğitim kurumları dahil sivil altyapıya yönelik artan saldırıların etkisiyle, enkaz altında hâlâ binlerce insanın olduğu bildiriliyor.