İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye Yıkım Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlilere yönelik imha tehdidinde bulundu. Saldırılar yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:17
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye Yıkım Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'deki Filistinlilere Sert Mesaj

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesi bozarak Gazze'deki Filistinlilere yönelik yıkım tehditlerini artırdı. Katz, 19 Ocak'taki ateşkes öncesinde olduğu gibi Gazze'deki Filistinlileri sürgün etmeye yeniden başlayacaklarını ifade etti.

"Tüm Bedeli Siz Ödeyeceksiniz"

Katz, Gazze halkına seslenerek, “Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz. Esirleri geri verin ve Hamas'ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

Son Uyarı ve İlk Adım

Katz, bu tehdidin son uyarı olduğunu belirterek, mevcut saldırıların yalnızca bir ilk adım olduğunu savundu. Gazze halkının sürgün edilmesine yönelik hazırlıkların başladığını vurguladı.

ABD'nin Desteği ve Güçlü Yanıt

Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyelerine uyulmasını talep ederek, İsrailli esirler serbest kalmaz ve Hamas Gazze'den çıkarılmazsa, “İsrail, daha önce hiç bilmediğiniz güçlerle harekete geçecektir.” dedi.

Ateşkesin İhlali ve Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybederken, 600'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Hamas'ın Açıklamaları ve Gazze'deki Gelişmeler

İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Hamas'a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, “İsrail'in verdiği sözlere uymadığını” belirterek, ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğinin altını çizdi.

İsrail'de Siyasi Tartışmalar ve Tepkiler

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” eleştirerek, muhalefet partileri de Netanyahu'nun tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını belirttiler.

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