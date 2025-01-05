İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah Tehdidi: Çekilmezse Ateşkes Bozulacak

İsrail Savunma Bakanı'ndan Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi durumunda, 27 Kasım'da varılan ateşkesi tanımayacaklarını ve saldırılara yöneleceklerini duyurdu.

Ateşkese İlişkin Endişeler

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü ziyaret eden Katz, Tel Aviv yönetiminin anlaşmanın uygulanması için çaba gösterdiğini ancak Hizbullah'ın Litani Nehrinin kuzeyine çekilmemesi halinde harekete geçeceklerini ifade etti.

Anlaşmanın Gereklilikleri

Katz, Hizbullah'ın bölgedeki mühimmat ve altyapılarının yok edilmesi gerektiğini vurguladı. Geldiğimiz noktada, "Bu koşul yerine getirilmezse anlaşma olmayacak ve İsrail kuzeyde yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için bağımsız hareket etmek zorunda kalacak," şeklinde konuştu.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer almıştı.

Ayrıca, anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyordu. Ancak, ateşkese yönelik ihlalleri sürdüren İsrail, bugüne kadar Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeden çekilme gerçekleştirdi.