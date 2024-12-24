İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere Şok Tehdit: Liderlerine Aynı Kaderi Yaşatacağız

İsrail Savunma Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki Husilerin liderlerini öldürme tehdidinde bulunarak, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız" dedi.

Yemen'deki Hedefler ve Stratejik Yaklaşımlar

Haaretz gazetesinin haberine göre, Katz, Yemen'deki İran destekli Husilere "sert bir darbe" indireceklerini vurguladı. Husilerin stratejik altyapılarını hedef alacaklarını belirten Katz, "Husiler'e karşı hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendilerine Yönelik Tehditler

Hamas, Hizbullah ve İran'ın savunma sistemlerine vurulan darbeleri anımsatan Katz, "İsrail'e karşı elini kaldıran herkesin eli kesilecek ve İsrail ordusunun uzun kolu onlara vuracak" diyerek Husileri sert bir şekilde tehdit etti.

Husilere Yönelik Taktikler

İsrail'in bu açıklamaları, Husilerin liderlerine karşı gerçekleştirilecek potansiyel saldırılara dair önemli ipuçları taşıyor. Katz, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini doğrulayarak dikkat çekti. Daha önce bu suikastı üstlenmeyen Tel Aviv yönetimi, şimdi bu konudaki sorumluluğu kabul etmiş oldu.

Askeri Hazırlıklar ve Uluslararası Tepkiler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Harry S. Truman uçak gemisinde Husiler’e karşı saldırılar için hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi daha da artıracağa benziyor.