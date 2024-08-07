İsrail Savunma Bakanı'nın Savaş Uyarısı: Hizbullah ile Gerilim Artıyor

İsrail Savunma Bakanı'ndan Kritik Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli isimlerinden birinin öldürülmesinin ardından artan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hizbullah ile Gerilim ve Olası Sonuçları

Gallant, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir tatbikat sırasında, Hizbullah ile yaşanan çatışma ortamının bir savaşa dönüşme ihtimaline dikkat çekti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Lübnan'ı ağır bedeller ödemeye götürebileceği uyarısında bulunan Gallant, durumun ciddiyetine değindi.

Gazze Örneği

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yarattığı yıkımı örnek gösteren Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Eğer Gazze'nin fotoğrafını çekseler, neler olabileceğini anlayacaklar," diyerek Hizbullah'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla ortadan kaldırmıştı. Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın intikam almak için bir misilleme planladığına dair söylentiler dolaşıyor.