İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İle İran Aleyhine Saldırı Açıklaması

İsrail, İran'a Saldırdığını Duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin İran aleyhine bir saldırı düzenlediğini resmen açıkladı. Bu açıklama, Ortadoğu'daki gerginliği artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Gelişmeler Ne Yönde Seyredecek?

Katz, İran'ın bölgedeki tehdit unsurlarından biri olduğunu ve İsrail'in güvenliğini sağlamak adına bu tür operasyonların gerekli olduğunu vurguladı. Ancak, bu saldırının sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.

Uluslararası kamuoyu, İran'a yönelik bu eylemin ardından meydana gelecek tepkileri ve olası çatışma risklerini dikkatle takip etmekte.

İran’da cuma namazı ardından İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılar protesto edildi. İran'ın Kum düzenlenen gösteride İran bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran’da cuma namazı ardından İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılar protesto edildi. İran'ın Kum düzenlenen gösteride İran bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.