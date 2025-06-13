DOLAR
39,31 -0,13%
EURO
45,42 0,45%
ALTIN
4.345,03 -1,56%
BITCOIN
4.129.168,42 0,85%

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İle İran Aleyhine Saldırı Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:16
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İle İran Aleyhine Saldırı Açıklaması

İsrail, İran'a Saldırdığını Duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin İran aleyhine bir saldırı düzenlediğini resmen açıkladı. Bu açıklama, Ortadoğu'daki gerginliği artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Gelişmeler Ne Yönde Seyredecek?

Katz, İran'ın bölgedeki tehdit unsurlarından biri olduğunu ve İsrail'in güvenliğini sağlamak adına bu tür operasyonların gerekli olduğunu vurguladı. Ancak, bu saldırının sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.

Uluslararası kamuoyu, İran'a yönelik bu eylemin ardından meydana gelecek tepkileri ve olası çatışma risklerini dikkatle takip etmekte.

İran’da cuma namazı ardından İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılar protesto...

İran’da cuma namazı ardından İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılar protesto edildi. İran'ın Kum düzenlenen gösteride İran bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran’da cuma namazı ardından İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılar protesto...

İran’da cuma namazı ardından İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılar protesto edildi. İran'ın Kum düzenlenen gösteride İran bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'daki Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Gümüşhane'de Yeni Anaokulu Açılışına Katıldı
3
Bakan Yumaklı, Siirt'te Böğürtlen Hasadına Katıldı: İhracat Potansiyeli 448 Ton
4
Ümraniye'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Türkiye'nin Kültürel Mirası AKM'de Dijital Yolculuk Konferansı İle Tartışıldı
6
Marmara Üniversitesi'nde Geleneksel Sanatlar Sergisi Açıldı
7
İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi