İsrail, Serbest Bıraktığı Filistinlilerin Bir Kısmını Hastaneye Kaldırdı

İsrail, esir takas anlaşması gereği serbest bıraktığı Filistinlilerden bazılarını hastaneye kaldırdı. Kıyafetlerindeki mesaj dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:47
İsrail, Serbest Bıraktığı Filistinlilerin Bir Kısmını Hastaneye Kaldırdı

İsrail'in Esir Takası Sonrası Hastaneye Kaldırdığı Filistinliler

İsrail, Hamas ile Tel Aviv arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda, üzerinde Davut yıldızı bulunan tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Hastaneye Kaldırılan Filistinliler

Serbest bırakılan esirlerden dördü, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Filistin Kızılayı ekipleri tarafından Ramallah’taki kabul alanından hastaneye nakledildi. Bu durum, esir takasının sosyal ve sağlık boyutunu da gündeme getirdi.

Serbest bırakılan Filistinli esirler, giydikleri kıyafetlerdeki Arapça mesajla dikkat çekti. Üzerlerinde "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazan kıyafetlerle Ofer Askeri Cezaevi'nden salınmadan önce sıraya dizilen esirlerin fotoğrafları medyada yer aldı.

Esir Takası Anlaşmasının Detayları

Bu esir takasının altıncı turunda, Hamas’ın Gazze’deki biri ABD-İsrail, diğeri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olan toplam üç İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail de toplam 369 Filistinli esiri özgürlüğüne kavuşturdu. Bu esirlerin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılıp, 333'ü ise 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

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