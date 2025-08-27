İsrail SİHA Saldırısı: Şam Kırsalında 6 Suriyeli Asker Öldü
İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırının ayrıntıları
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, SİHA'lar dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef aldı. Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.
Önceki saldırı ve resmi tepki
Dün ayrıca Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını 'şiddetle' kınadı.