DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,71 0,34%
ALTIN
4.459,54 0,31%
BITCOIN
4.557.841,72 0,25%

İsrail SİHA Saldırısı: Şam Kırsalında 6 Suriyeli Asker Öldü

İsrail'e ait SİHA'ların Şam'ın Küsve bölgesine düzenlediği saldırıda 6 Suriyeli asker öldü; Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları 'şiddetle' kınadı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:26
İsrail SİHA Saldırısı: Şam Kırsalında 6 Suriyeli Asker Öldü

İsrail SİHA Saldırısı: Şam Kırsalında 6 Suriyeli Asker Öldü

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının ayrıntıları

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, SİHA'lar dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef aldı. Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.

Önceki saldırı ve resmi tepki

Dün ayrıca Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını 'şiddetle' kınadı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
2
Vietnam'da Kajiki Tayfunu: Ölü Sayısı 7'ye Çıktı, 34 Yaralı
3
Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motorunun Çalındığı İddiası
4
Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı
5
Mardin Kızıltepe'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
6
Suçüstü 29 Ağustos’ta Vizyonda: Aronofsky’den Gerilim ve Aksiyon

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025