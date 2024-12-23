İsrail, Slovakya'ya 582 Milyon Dolarlık Hava Savunma Sistemi Satışı Gerçekleştirdi

İsrail ve Slovakya Arasında Tarihi Savunma Anlaşması

İsrail ile Slovakya arasında Tel Aviv yapımı Barak MX hava savunma sistemleri için 2 milyar şekel (yaklaşık 582 milyon dolar) değerinde bir anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovakya ile Barak MX hava savunma sistemlerinin satışının "dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma" olduğu belirtildi. Anlaşmanın, Slovakya ile şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük savunma ihracatı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen Barak MX'in, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, karadan havaya füzeler ve taktik balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerine karşı koymak üzere tasarlandığı ifade edildi.

Barak MX hava savunma sisteminin, 35, 70 ve 150 kilometre menzil kapasiteli üç tür önleme füzesi ile donatıldığı ayrıca kaydedildi.