DOLAR
35,22 -0,05%
EURO
36,72 -0,01%
ALTIN
2.965,75 0,08%
BITCOIN
3.385.880,31 -0,66%

İsrail, Slovakya'ya 582 Milyon Dolarlık Hava Savunma Sistemi Satışı Gerçekleştirdi

İsrail, Slovakya ile 582 milyon dolar değerinde Barak MX hava savunma sistemi anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:21
İsrail, Slovakya'ya 582 Milyon Dolarlık Hava Savunma Sistemi Satışı Gerçekleştirdi

İsrail ve Slovakya Arasında Tarihi Savunma Anlaşması

İsrail ile Slovakya arasında Tel Aviv yapımı Barak MX hava savunma sistemleri için 2 milyar şekel (yaklaşık 582 milyon dolar) değerinde bir anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovakya ile Barak MX hava savunma sistemlerinin satışının "dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma" olduğu belirtildi. Anlaşmanın, Slovakya ile şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük savunma ihracatı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen Barak MX'in, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, karadan havaya füzeler ve taktik balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerine karşı koymak üzere tasarlandığı ifade edildi.

Barak MX hava savunma sisteminin, 35, 70 ve 150 kilometre menzil kapasiteli üç tür önleme füzesi ile donatıldığı ayrıca kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Engelli ve TMSY Kapsamında 32 İşçi Alımı Yapıyor
2
Yeni Zelanda, Cook Adaları Pasaport Talebini Reddetti
3
Meteorolojiden Ege ve İç Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'na Konuk Olacak
5
Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
6
İsrail, Slovakya'ya 582 Milyon Dolarlık Hava Savunma Sistemi Satışı Gerçekleştirdi
7
Adana'da 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' Başladı: 39. Buluşma

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek