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İsrail Suriye'de Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail, Suriye'nin Şam bölgesinde 4. tümenin karargahına ve diğer stratejik hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:03
İsrail Suriye'de Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail, Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın stratejik Kasyun Dağı çevresinde önemli bir hava saldırısı gerçekleştirerek, devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komuta ettiği 4. tümenin karargahını hedef aldı.

Tel Aviv yönetimi, Esed rejiminin çökmesiyle birlikte Suriye'deki askeri varlığını zayıflatmak için saldırılarına devam ediyor. Saha kaynaklarından alınan bilgilere göre, bir dizi hava saldırısı Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki Bilimsel Araştırma Merkezine yönelik gerçekleştirildi.

Ayrıca, Suveyda'nın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının bir diğer hedefi oldu. 27 Kasım'da Suriye'de şiddetlenen çatışmaların ardından, Baas rejiminin ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle birlikte İsrail, bölgedeki askeri imkanları hedef almak amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda, 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdi. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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