İsrail, Suriye'nin Humus Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırı Humus'un güneyinde bulunan Şinşar köyünü hedef aldı.

Şu ana kadar İsrail tarafından konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olması, saldırının detaylarına ilişkin belirsizlik yaratıyor.

Öte yandan, İsrail, Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana, yani 2011 yılından itibaren, sık sık İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef alarak saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.