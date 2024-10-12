İsrail, Suriye ve Lübnan'dan Gelen İHA Saldırılarına Yanıt Verdi

Golan Tepeleri'ne Düşen İHA

İsrail askeri kaynakları, Suriye üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), Golan Tepeleri'ne düştüğünü bildirdi. Açıklamada, "Kısa süre önce Suriye'den bir insansız hava aracı, İsrail hava sahasını ihlal ederek Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki açık bir alana düştü" denildi. Düşen İHA ile ilgili olarak herhangi bir yaralanma kaydedilmediği de vurgulandı.

Lübnan'dan Atılan İHA Tel Aviv'e Ulaştı

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracının, Tel Aviv yakınlarında bulunan Herzliya bölgesinde bir binada hasara yol açtığını duyurdu. 8 Ekim 2023'teki çatışmalar sonrasında, söz konusu İHA'nın Tel Aviv’e ulaşması, bu olayın ilk kez gerçekleştiği anlamına geliyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, düşen İHA’nın bir bina üzerinde hasara neden olduğunu rapor etti, ancak yaralanma olmadığını belirtti.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar

8 Ekim'den bu yana, Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah Uyardı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsraillilere, askeri üslerin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu durum, söz konusu bölgelerin hedef olabileceğini ifade ediyor.

Yerinden Olmalar ve Göç

İsrail bombardımanları sonucu, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Beyrut ve güney kesimlerden kuzeye doğru göç dalgalarının sürdüğü belirtilirken, aynı zamanda Suriye'ye doğru da büyük bir göç hareketi yaşanıyor.