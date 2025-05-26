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İsrail Toplumundaki Aşırılık: İnsan Hakları Aktivistlerinin Endişeleri

İsrailli insan hakları aktivistleri, toplumun tahmin edilenden daha aşırılıkçı olduğunu belirtiyor; işte Gazze'deki saldırıların ardındaki gerçekler.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:32
İsrail Toplumundaki Aşırılık: İnsan Hakları Aktivistlerinin Endişeleri

İsrail Toplumu ve Aşırılıkçı Görüşler

İsrail'deki insan hakları aktivistleri, ülkenin toplumunun, beklenenden çok daha fazla aşırılık yanlısı olduğu görüşünü savunuyor. Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda, yaklaşık 19 bini çocuk olmak üzere 53 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine rağmen, toplumun büyük bir kesiminin bu insanlık dramına sessiz kaldığı dikkat çekiyor.

Gazze'de Yaşanan İnsani Felaket

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve insani yardım ambargosu, bölgedeki durumu felaket boyutlarına ulaştırdı. Çocuklar da dahil olmak üzere binlerce masum insanın ölümü, birçok İsraillinin acıya kayıtsız kalmasına yol açtı.

Çarpıcı Anket Sonuçları

ABD'deki Penn State Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, İsraillilerin yüzde 82'sinin Gazze'de etnik temizliği desteklediği kaydediliyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 56’sı, ülkede yaşayan Filistinlilerin zorla sınır dışı edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Eğitim ve Medyanın Rolü

İsrail toplumunun militarist kimliği ve aşırılık yanlısı düşüncelerinin kökenine, eğitim ve medya sistemindeki sansürün etkisi olduğu belirtiliyor. Gazze'de yaşananlarla ilgili bilgilerin halka ulaşması, uygulanan sansür mekanizması nedeniyle zor hale geliyor.

Aktivist Görüşleri

İsrailli aktivist Andrey Krasnovski, toplumun soykırımcı bir karaktere büründüğüne dikkat çekerken, eğitim sisteminin bu durumu besleyen bir faktör olduğunu vurguluyor. Başka bir aktivist Guy Aveni ise, toplumun kesinlikle Filistinlileri insan olarak görmediğini ifade ederek, işgalin tarihini sorgulamanın önemine değinmiştir.

Toplumdaki Sessizlik ve Eylemler

Tel Aviv'de yapılan protestolarda, İsrailli esirlerin kurtarılması çağrısı öne çıkarken, Gazze'deki Filistinlilerin durumu hakkında konuşulmaması dikkat çekiyor. Bu durum, toplumun gerçekleri ne kadar örtbas ettiğini ve kimlerin sesi duyuluyor olduğunu sorgulatıyor.

Sonuç Olarak

İsrail toplumunun, aşırı sağcı düşüncelere kayıtsız kalmasının arkasında yatan sebepler karmaşık bir şekilde birbirine bağlı. Eğitim ve medya, bireylerin düşünce yapısını şekillendirmede büyük rol oynarken, toplumun geniş kesimleri insani felaketleri görmezden geliyor. Bu olgular, Gazze'de yaşananların sadece bir çatışma değil, aynı zamanda bir insanlık dramı olarak algılanmasını zorlaştırıyor.

İsrailli insan hakları aktivistleri, ordunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 19 bini çocuk 53 binden...

İsrailli insan hakları aktivistleri, ordunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 19 bini çocuk 53 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu saldırılarına sessiz kalan ülke toplumunun, tahmin edilenden daha fazla aşırılık yanlısı olduğu görüşünü paylaştı. Rus asıllı İsrail vatandaşı aktivist Andrey Krasnovski, konuyla alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrailli insan hakları aktivistleri, ordunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 19 bini çocuk 53 binden...

İsrailli insan hakları aktivistleri, ordunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 19 bini çocuk 53 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu saldırılarına sessiz kalan ülke toplumunun, tahmin edilenden daha fazla aşırılık yanlısı olduğu görüşünü paylaştı. Rus asıllı İsrail vatandaşı aktivist Andrey Krasnovski, konuyla alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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