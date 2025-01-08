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İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Hamlelerinden Endişeli

Israel Hayom gazetesi, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki faaliyeti karşısında giderek artan endişelerini aktardı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:17
İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Hamlelerinden Endişeli

İsrail'den Türkiye'ye Yönelik Endişeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden endişeli olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin Suriye Politikası

Haberde, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı iddia edildi. Bu durumun, İsrailli yetkililer için giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiği belirtildi.

Adı açıklanmayan bir İsrailli siyasi yetkilinin, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin Tel Aviv için son günlerde en önemli önceliklerinden biri haline geldiğini ifade ettiği kaydedildi.

Kritik Toplantılar Planlanıyor

İsrail yönetiminin, Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini ele almak amacıyla gelecek günlerde iki kritik görüşme planladığı öne sürüldü. Bu görüşmelerden birinin Savunma Bakanlığı'nda, diğerinin ise Başbakan Netanyahu liderliğinde gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Erdoğan'ın Eylemleri Uykusuz Gecelere Neden Oluyor

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için uykusuz gecelere neden olduğu belirtildi. Tel Aviv, Türkiye'nin stratejik bir tehdit haline gelme olasılığına hazırlanmaya çalışıyor.

Türkiye-İsrail İlişkileri ve PKK/YPG Bağlantısı

İsrail'in terör örgütü PKK/YPG ile süregelen ilişkilerine de dikkat çekilirken, Tel Aviv'in bu konuda Ankara ile doğrudan çatışma içerisine girmek istemediği vurgulandı.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından, İsrail basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerin sayısında bir artış gözlemleniyor. Jerusalem Post gazetesinde bu hafta yayımlanan habere göre, Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiği yönünde bir rapor sunmuştu.

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