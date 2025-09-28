İsrail Ulusal Güvenlik Komitesi 'Teröristler İçin İdam' Tasarısını Meclise Gönderdi

İsrail Ulusal Güvenlik Komitesi 'teröristler için idam' tasarısını meclise gönderdi

Komite onayı sonrası ilk okuma ve başsavcılık itirazı gündemde

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, teröristler için idam cezası öngören yasa tasarısını onaylayarak oylanmak üzere meclise (Knesset) gönderdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, komite kararı sonrası tasarının mecliste ilk okumada oylanması bekleniyor. Tasarının yasalaşabilmesi için mecliste yapılacak 3 okumada da onaylanması gerekiyor.

Komitede tasarının oylanmasını sağlayan isim olarak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ön plana çıktı. Ben-Gvir, komitedeki konuşmasında, "Başbakanın yardımcıları, zamanın uygun olmadığı gerekçesiyle tartışmayı ertelememi istedi. Cevabım hayır. Bu yasa şu anda acil bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.

Karara itiraz edenler arasında ise Başbakanlık Ofisi Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch bulunuyordu; Hirsch'in "bu konunun şimdi ele alınmaması" yönündeki itirazına rağmen tasarı komiteden geçti.

Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başsavcılığın tasarıya itiraz etmesi nedeniyle tasarının meclise ilk okumaya gelmesine izin verilmeyebileceği belirtiliyor. Bu durum, yasama sürecinde yeni bir tartışma ve hukuki değerlendirme alanı açıyor.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında yer alan ifadelere göre: "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır."

Komitenin onayı, tasarının meclis gündemine girmesinin yolunu açsa da, süreçteki hukuki itirazlar ve üç okuma gerekliliği yasalaşma sürecinin kritik noktaları olarak öne çıkıyor.