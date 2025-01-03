DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

İsrail UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'daki Faaliyetlerini Yasaklamaya Hazırlanıyor

İsrail, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama hazırlığında. Milyonlarca Filistinlinin yardıma muhtaç olduğu bir ortamda kararın etkileri endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:13
İsrail UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'daki Faaliyetlerini Yasaklamaya Hazırlanıyor

İsrail UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklamak İstiyor

İsrail'in, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı bildirildi. The New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi tarafından ekimde onaylanan iki yasa tasarısının bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa Tasarılarının Etkileri

Haberde, İsrailli meclis üyelerinin, UNRWA'nın yardım faaliyetlerini yasaklamak için gerekli yasaları düzenlemeye çalıştıkları öne sürüldü. Birleşmiş Milletler yetkilileri, bu yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, hiçbir yardım kuruluşunun, Gazze ve Batı Şeria'da milyonlarca Filistinliye temel ihtiyaçlarını karşılayan UNRWA'nın rolünü üstlenemeyeceğine dikkat çekiyor.

BM yetkilileri, UNRWA'nın yardımlarının kesilmesi halinde, Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetlerinin tamamen durabileceği konusunda uyarıyor. Eski BM insani yardım operasyonları yöneticisi Jamie McGoldrick, bu yasa tasarılarının uygulanmasının, zor şartlar altında yaşayan Filistinliler için büyük zorluklar doğuracağını ifade etti.

Filistinlilerin UNRWA'ya Bağlılığı

UNRWA'nın Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan 30 yaşındaki Sami Abu Darweesh, ajansın bölgedeki önemine dikkat çekerek, "Tüm dünya bizi terk etti. Hayatta kalmak için UNRWA'dan aldığımız yardımlardan başka hiçbir şeyimiz yok. Eğer o da kesilirse ne yapacağız?" şeklinde bir endişe dile getirdi.

İsrail'in Hedefleri ve Uluslararası Tepkiler

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattıktan sonra UNRWA'ya yönelik bir karalama kampanyası başlattı. Bu süreçte, Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu. Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere yardım eden ajansın, 30 bin çalışanı ile birlikte itibarsızlaştırılması için çaba göstermeye devam ediyor.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesi yönünde yasa tasarısını 29 Ekim'de kabul ederken, birçok ülke bu kararı kınadı. ABD yönetimi ise, İsrail hükümetine 30 Ekim'de, UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirecek yasanın uygulanmasının durdurulması için çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 258 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı
2
İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu
3
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor
4
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
5
İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı
7
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!