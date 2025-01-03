İsrail UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'daki Faaliyetlerini Yasaklamaya Hazırlanıyor

İsrail UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklamak İstiyor

İsrail'in, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı bildirildi. The New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi tarafından ekimde onaylanan iki yasa tasarısının bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa Tasarılarının Etkileri

Haberde, İsrailli meclis üyelerinin, UNRWA'nın yardım faaliyetlerini yasaklamak için gerekli yasaları düzenlemeye çalıştıkları öne sürüldü. Birleşmiş Milletler yetkilileri, bu yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, hiçbir yardım kuruluşunun, Gazze ve Batı Şeria'da milyonlarca Filistinliye temel ihtiyaçlarını karşılayan UNRWA'nın rolünü üstlenemeyeceğine dikkat çekiyor.

BM yetkilileri, UNRWA'nın yardımlarının kesilmesi halinde, Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetlerinin tamamen durabileceği konusunda uyarıyor. Eski BM insani yardım operasyonları yöneticisi Jamie McGoldrick, bu yasa tasarılarının uygulanmasının, zor şartlar altında yaşayan Filistinliler için büyük zorluklar doğuracağını ifade etti.

Filistinlilerin UNRWA'ya Bağlılığı

UNRWA'nın Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan 30 yaşındaki Sami Abu Darweesh, ajansın bölgedeki önemine dikkat çekerek, "Tüm dünya bizi terk etti. Hayatta kalmak için UNRWA'dan aldığımız yardımlardan başka hiçbir şeyimiz yok. Eğer o da kesilirse ne yapacağız?" şeklinde bir endişe dile getirdi.

İsrail'in Hedefleri ve Uluslararası Tepkiler

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattıktan sonra UNRWA'ya yönelik bir karalama kampanyası başlattı. Bu süreçte, Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu. Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere yardım eden ajansın, 30 bin çalışanı ile birlikte itibarsızlaştırılması için çaba göstermeye devam ediyor.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesi yönünde yasa tasarısını 29 Ekim'de kabul ederken, birçok ülke bu kararı kınadı. ABD yönetimi ise, İsrail hükümetine 30 Ekim'de, UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirecek yasanın uygulanmasının durdurulması için çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 258 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini bildirdi.