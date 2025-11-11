İsrail ve ABD'nin Refah'taki Hamas Üyelerinin Sürgün İddiası: Kushner Yalanlandı

İsrail ve ABD'nin Refah'taki Hamas Üyelerinin Sürgün İddiası

İsrail Güvenlik Kabinesi yetkilisinin iddiasına göre, İsrail ve ABD Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki tünellerde bulunan yaklaşık 200 Hamas üyesi için sürgün konusunda uzlaştı.

Adı açıklanmayan yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, uzlaşının sağlandığını öne sürerek, henüz Hamas üyelerini kabul edecek bir ülke bulunamadığı için planda ilerleme olmadığını ifade etti.

Görüşmede Kushner adı geçti

Söz konusu uzlaşının, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmede sağlandığı aktarıldı.

Kushner ile gizli toplantı iddiası ve yalanlama

Suudi Arabistan basını, Kushner’in Gazze Şeridi’ndeki Hamas karşıtı, İsrail destekli Halk Güçleri adlı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab ile İsrail’in Kiryat Gat şehrinde kurulan Gazze ateşkes izleme merkezinde gizli bir toplantı yaptığı iddiasını ortaya attı; haberde toplantıda Refah’taki Hamas üyelerinin bölgeden çıkarılmasının ele alındığı öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yakın Doğu İşleri Bürosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu toplantı iddiasını yalanlayarak, "Bu haber sahte. Böyle bir şey gerçekleşmedi" dedi.

