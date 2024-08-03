İsrail ve İngiltere Genelkurmay Başkanları Tel Aviv'de Bir Araya Geldi

İsrail ve İngiltere'den Stratejik Görüşmeler

İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İngiltere'nin Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Tel Aviv'de bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, iki ülkenin askeri işbirliği alanları ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmeden elde edilen bilgileri duyurdu. Toplantıda, stratejik güvenlik konuları ile işbirliği fırsatları üzerinde durulmuş ve ortak değerlendirmeler yapılmıştır.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey arasında yapılan görüşmeyi kamuoyuna açıkladı. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve istihbarat alanındaki işbirliğinin derinleştirildiği belirtildi.

İki ülkenin askeri liderlerinin bir araya gelmesi, bölgedeki güvenlik işbirliklerinin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.