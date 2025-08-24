İsrail, Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordu radyosu saldırıyı duyurdu; resmi teyit bekleniyor

İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları kısa süre önce İran destekli Husiler'in kontrolündeki Sana'ya saldırıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırıda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü. Ancak İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, cuma gecesi İsrail'e bir balistik füze atmış; bu nedenle Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çalmıştı. Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füze nedeniyle başkentteki Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise füzenin İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu kaydedilmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.