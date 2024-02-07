İsrail yeniden Suriye'ye hedef aldı

Suriye'nin Hums kentinin kırsal kesiminde, Lübnan sınırının kuzeyine yakın bir bölgeye, İsrail jetleri hava bombardımanı gerçekleştirdi.

İsrail yeniden Suriye'ye hedef aldı
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Suriye'nin resmi haber kaynağı SANA, İsrail uçaklarının Lübnan'ın Trablusşam kentinden 03.00 civarında Hums kentine doğru fırlattığı füzeleri duyurdu. SANA, saldırılarda birçok sivilin öldüğünü belirtti, İsrail füzelerinden bazılarının havada vurulduğunu ifade etti.

Suriye'nin Şayrat hava üssü, yerel kaynaklara göre, Suriye ordusunun kontrolündeydi ve vuruldu.İsrail basını, İran Devrim Muhafızları mensuplarının bulunduğu yüksek bir binanın hava saldırısında bombalandığını aktardı.

Hums'un ortasında çok sayıda patlama olduğu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Ayrıca, El Hamra Caddesi'ndeki bazı yapıların zarar gördüğü de sosyal medyada görüldü.

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