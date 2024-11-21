İsrail Yetkilisi: Lübnan'da Ateşkes Olasılığı Yüksek

İsrail'den Lübnan'a Umutlu Mesaj

İsrailli üst düzey bir yetkili, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılma olasılığının "yüksek olduğunu" bildirdi. Adı açıklanmayan bu yetkili, yerel basına yaptığı açıklamalarında ateşkes müzakerelerinin ilerleyişine dair bilgiler paylaştı.

Ateşkesin Detayları

Yetkili, ABD tarafından sunulan taslağın içeriğine de değinerek, ateşkese varılması halinde Hizbullah üyelerinin kademeli olarak Litani Nehri’nin kuzeyine çekileceğini ve İsrail sınırına yakın bölgelerin Lübnan ordusunun kontrolüne geçeceğini söyledi.

Joe Biden'ın Temasları

Ateşkes müzakereleri çerçevesinde 19-20 Kasım tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, bugün İsrail'deki temaslarına devam ediyor. Hochstein, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.

İleri Adımlar

Dün Beyrut’ta etki alanında bulunan Hochstein, ateşkes müzakerelerinde ciddi ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Bu durum, bölgedeki gerginliği azaltma umutlarını artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.