İsrail Yüksek Mahkemesi Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nin Kapatılmasını Reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Sde Teiman Gözaltı Merkezi Kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Negev Çölü'nde bulunan ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nin kapatılması yönündeki talebi reddetti. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili endişeler devam etmekte.

İnsan Hakları Kuruluşlarından Tepki

İsrail merkezli insani haklar derneği olan Sivil Haklar Derneği, gözaltı merkezinin derhal kapatılmasını istedi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin hükümete herhangi bir talimat vermediği vurgulandı ve "Yüksek Mahkeme, devletin Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ni hukuka uygun bir şekilde yönettiği yönünde bir karar aldı" denildi.

Hukuki Durum ve İhlaller

Açıklamada, Sde Teiman'daki mahkemenin kararı sonrası hapishanelerdeki tutukluların insanlık dışı koşullara maruz kalmamaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, Sde Teiman'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınmış olan yüzlerce Filistinli için fiziksel ve psikolojik istismar iddialarının bulunduğunu kaydedildi. Yüzlerce tutuklu, acı veren şekilde bağlanma, anestezi kullanılmadan ameliyat gibi ciddi baskılara maruz kaldıkları bildirildi.

Gözaltı Merkezinden Tahliyeler ve Altyapı Değişiklikleri

Açıklamada, Sivil Haklar Derneği'nin kapatma talebinin ardından bazı tutukluların başka yerlere nakledildiği ve gözaltı merkezinde altyapı değişimlerinin olduğu aktarıldı. Sde Teiman Gözaltı Merkezi, 7 Ekim tarihinden bu yana özellikle Gazze Şeridi'nden alıkonulan kadınlar, çocuklar ve sağlık çalışanlarını barındırmakta ve işkence vakalarıyla tanınmaktadır.