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İsrailli Analist, Gazze'deki Hedeflere Ulaşmanın Zorluğunu Vurguladı

İsrailli askeri analist, Gazze'deki stratejik hedeflere ulaşmanın zorlayıcı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:00
İsrailli Analist, Gazze'deki Hedeflere Ulaşmanın Zorluğunu Vurguladı

İsrailli Analist: Gazze'deki Hedeflere Ulaşmak Mümkün Olmuyor

Askeri analist Ron Ben Yishai, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği kara operasyonları ve hava saldırılarına rağmen, İsrail'in hedeflerine ulaşmada zorluk çektiğini ifade etti.

Ben Yishai, Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan değerlendirmesinde, "İsrail, Gazze'de belli bir ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, stratejik hedeflerine ulaşmakta hâlâ zorlanıyor" dedi.

Hamas ve İslami Cihad'ın Askeri Kapasitesi

Gazze'deki Filistinli gruplar olan Hamas ve İslami Cihad'ın askeri güçlerinin büyük bir kısmının dağıldığını öne süren Ben Yishai, "Her iki grup da gerilla taktikleri ve altyapı konularında hâlâ aktif durumda. Hamas, boşaltılan bölgelerde komuta merkezlerini yeniden inşa ediyor ve militan toplamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sivil Yönetim ve Rehineler Meselesi

Ben Yishai, "Hamas'ın Gazze'deki sivil yönetime hâkimiyetini kaybetmediği" konusunda endişelerini dile getirirken, "Rehinelerin serbest bırakılması veya Gazze üzerindeki kontrolün tamamen kaybedilmesi için hiçbir gücün etkili olamayacağını" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 bin 409 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i ise kadın. Yaralı sayısı 99 bin 153'e ulaşmış durumda. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunması ve sivil altyapının hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması ise durumu daha da kötüleştiriyor.

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