İsrailli Araştırmacı Lübnan'da Çatışmada Hayatını Kaybetti

71 yaşındaki İsrailli araştırmacı Zeev Erlich, gerekli izin olmaksızın gittiği Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görevli Yarbay Yoav Yarom tarafından arkeolojik bir alanı incelemek üzere Lübnan’a yönlendirilen Erlich’in, askeri üniforma giydiği ve silahlı olduğu öğrenildi.

Haberde, Erlich'in aktif veya yedek asker olmadığı belirtilirken, Hizbullah’tan arındırıldığına inanılan bir bölgede çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail ordusu, Erlich'in resmi izin olmadan Lübnan’a girmesine neden olan koşulların araştırılacağını kaydetti.

Bu olay, uluslararası halkla ilişkilerde dikkat çekici bir fırtına yaratacak gibi görünüyor ve olayın detayları merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.