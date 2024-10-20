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İsrailli Aşırı Sağcı Grup Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Yaklaşık 1400 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla provokatif eylemlere imza attı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:38
İsrailli Aşırı Sağcı Grup Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrailli Aşırı Sağcı Yaklaşık 1400 Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrailli aşırı sağcı bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren, İsrail polisi eşliğinde yaklaşık 1400 fanatik Yahudi, kutsal mekâna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, baskına katılan fanatik sayı 1390 olarak belirtildi. Bu gruptaki Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşarak çeşitli sloganlar atıp marşlar söylediği gözlemlendi. Ayrıca bazı fanatiklerin yere kapanarak dini ritüellerini gerçekleştirmesi de dikkat çekti.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü ve Baskınlar

Mescid-i Aksa, 26 Ekim 1994 tarihinde İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış antlaşması gereği, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunmaktadır. Ancak, 2003 yılından bu yana İsrail yönetimi, bu İdare'nin izni olmaksızın polis eşliğinde kutsal alana girişleri gerçekleştirmektedir.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu girişimleri bir baskın olarak tanımlayarak, Müslümanların haklarının ihlal edildiğini vurguluyor. Mescid-i Aksa Külliyesi, Kıble Mescidi ve Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze ve medreseleri de içermektedir. İsrail'in bu alanda, 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddiasıyla kazı çalışmaları yürüttüğü bildirilmektedir.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebileceğini, diğer dine mensup kişilerin ise sadece ziyaret edebileceğini savunuyor. Ancak, fanatik Yahudilerin koruma altında gerçekleştirdikleri baskınlarda dini ritüellerini yerine getirmeleri, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmektedir.

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