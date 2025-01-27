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İsrailli Aşırı Sağcı Liderden Çarpıcı Açıklama: "Hamas'ın Zaferi"

İsrailli lider Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine döneceğini 'Hamas'ın zaferi' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:04
İsrailli Aşırı Sağcı Liderden Çarpıcı Açıklama: "Hamas'ın Zaferi"

İsrailli Politikten Çarpıcı Açıklama: Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmeye başlamasına sert tepki gösterdi. Ben-Gvir, bu durumu "Hamas'ın zaferi" olarak nitelendirdi.

Netzarim Koridoru ve Hamas'ın Zaferi

Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı: "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi, Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir."

Başbakanın Açıklamalarına Atıf

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürüleceğine dair verdiği "tam zafere kadar saldırılara devam edeceğiz" mesajını hatırlatan Ben-Gvir, "Bu durum tam zafere benzemiyor, bu tam teslimiyet gibi görünüyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan Açıklama

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Netzarim'in açılması ve Filistinlilerin kuzeye dönüşü hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katz, Gazze'nin kuzey ve güneyinde ateşkesi "sıkı şekilde uygulayacaklarını" belirtti.

Bu sabah, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişine izin verildi. İsrail askerlerinin işgal ettikleri Netzarim Koridoru'nu açmasıyla birlikte binlerce Filistinli bu sabah itibarıyla Gazze'nin kuzeyine doğru hareket etmeye başladı.

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