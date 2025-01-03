İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekillerinden Gazze'ye Şok Talep: Gıda ve Su Kaynakları Yok Edilsin

İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekillerinden Radikal Talep

İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekili, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan gıda ve su kaynaklarının tamamının yok edilmesini talep etti. Bu talep, Haaretz gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinden gelen bir mektupta ifade edildi.

Talebin Arka Planı

Milletvekilleri, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a gönderilen mektupta, İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü saldırıların, Hamas'ın yönetim ve askeri kapasitesini yok etmek için belirlenen hedeflere ulaşmadığını vurguladı. Aynı zamanda, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Filistinlilerin güneye tehcirinin “yeterince yapılmadığını” ileri sürdüler.

“Beyaz Bayrak Taşımayanlar” İçin İstenilenler

Aşırı sağcı milletvekilleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinden de 3 ismin yer aldığı bir grup olarak, Katz’tan orduya Gazze'nin kuzeyindeki gıda ve su kaynaklarının yok edilmesi için talimat vermesini istedi. Ayrıca, bölgede “beyaz bayrak taşımayan” herkesin katledilmesini talep ettiler.

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