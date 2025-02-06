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İsrailli Askeri Uzmanlar, Trump'ın Gazze Planını Gerçekçi Bulmuyor

İsrailli siyasetçiler Trump'ın Gazze planını desteklerken, askeri uzmanlar bunun başarı olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:40
İsrailli Askeri Uzmanlar, Trump'ın Gazze Planını Gerçekçi Bulmuyor

İsrailli Askeri Uzmanlar, Trump'ın Gazze Planını Eleştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı, İsrailli askeri uzmanlar arasında ciddi bir tartışma konusu oldu. Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Amos Yadlin, Trump'ın sunduğu planın İsrailliler için hoş bir teklif olduğunu kabul etmesine rağmen, başarı şansının “çok zayıf” olduğunu vurguladı.

Gerçekçi Bulunmadı

Yadlin, Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması müzakereleri için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile görüştüğünü belirtirken, bu sürecin bir illüzyon olduğuna dikkat çekti. Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel de Trump'ın planını “tehlikeli ve gerçekçi değil” şeklinde nitelendirdi. Harel, bu yaklaşımın Hamas'ın, Filistinlilerin yerinden edilmesiyle Gazze'deki esir takası anlaşmasını ortadan kaldırabileceğini savundu.

Barışa Zarar Verebilir

Kanal 13'te yer alan bir habere göre, muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Haham Gilad Kariv, Trump'ın önerdiği 1,5 milyon Filistinlinin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi fikrinin bu ülkelerin iç siyasetini tehdit edebileceğini ve böylece İsrail ile bu ülkeler arasındaki barışa zarar verebileceğini dile getirdi.

Trump'ın Planı ve Sınır Dışlama Fikri

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi gerektiğini ifade etti. Gazze'nin “temizlenmesi” için bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini istedi. Trump, ABD'nin Gazze'yi devralarak, bölgeyi farklı yerlerden gelen insanların yaşadığı “uluslararası” bir alan haline getirmeyi hayal etti.

İsrail'deki siyasi yelpazede ise merkezi ve aşırı sağdaki bazı siyasiler, Trump'ın planına destek verdiklerini dile getirdi.

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