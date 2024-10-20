İsrailli Bakan Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrailli Aşırı Sağcı Bakanın Baskını

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu baskına, İsrail polisinin koruması altında büyük gruplar halinde katılan fanatik Yahudiler de eşlik etti.

Yaşanan Olaylar

Sabah saatlerinden itibaren 1151 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği bu baskında, gruplar avluda dolaştı, sloganlar attı ve dini marşlar söyledi. Ayrıca bazı fanatik Yahudilerin yere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Mescid-i Aksa'nın Durumu

Mescid-i Aksa, Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması gereği Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından korunmaktadır. Ancak 2003 yılından beri, bu İdarenin izni olmadan polis eşliğinde yapılan girişler nedeniyle bu kutsal mekan üzerindeki Müslüman hâkimiyetinin ihlal edildiği belirtilmektedir.

Kazı Çalışmaları ve Tarihi Statüko

İsrailliler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntıları" olduğu iddiasıyla kazı çalışmaları gerçekleştirmektedir. İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini, diğer din mensuplarının ise sadece ziyaret hakkına sahip olduğunu savunmaktadır. Ancak fanatik Yahudilerin bu bölgedeki baskınları ve dini ritüelleri, medyaya yansıyan görüntülerle sıkça gündeme gelmektedir.