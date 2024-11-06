İsrailli Bakan'dan Trump'a Övgü ve Batı Şeria'da Egemenlik Vurgusu

İsrail'de Siyasi İklim Değişiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak seçilmesinin ardından, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da "egemenliğin ve tam zaferin" vaktinin geldiğini öne sürdü.

Knesset Konuşması ve Yasa Önerileri

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, Knesset'te yaptığı konuşmada, Trump’ın zaferinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve "Bu, işgal altındaki bölgelerde daha güçlü adımlar atma zamanıdır" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir, yasa önerileri arasında "teröristlere idam cezası" gibi daha sert mevzuatların çıkarılmasını da istedi ve ABD Başkanı'nın destekleyeceğine inandığı her türlü yasayı hayata geçirme zamanının geldiğini vurguladı.

Askeri Kontrol ve Güvenlik Endişeleri

Bakan, önceki açıklamalarında Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması yönünde çağrılarda bulunmuş ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesini istemiştir. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik idam cezasının kabinenin gündemine alınmasını talep etmiştir.