İsrailli Bakan Katz: Gazze'de Kalanları 'Terör Destekçisi' Sayacağız

Netzarim Koridoru'nun batısına operasyon, sivillere göçe son çağrı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze kentini işgal amacıyla başlattığı kara saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, ordunun Gazze kentini kuşatmaya büyük oranda yaklaştığını belirterek bölgedeki Filistinlilere bir kez daha zorunlu göç çağrısı yaptı.

Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını kaydeden Katz, Gazze kentinden güneye göç etmek isteyen Filistinliler için bunun son şans olduğunu ileri sürdü.

Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geçmek isteyenlerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti.

İsrail ordusunun bölgeye saldırılarını sürdüreceğini aktaran Katz, Gazze kentinde terörist veya terör destekçisi kalacağını savunarak topraklarını terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi bu şekilde değerlendireceklerine işaret etti.

15 Eylül'de başlayan kara saldırılarına rağmen Gazze kentindeki binlerce Filistinli topraklarını terk etmek istemiyor. Katliamlara ve açlığa rağmen Filistinliler kentte kalmaya devam ediyor.

Filistinli kaynakların verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve yardım konvoylarının girişine getirdiği kısıtlamalara rağmen yaklaşık 500 bin Filistinli Gazze kentinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

Metinde yer alan açıklamalara göre İsrail ise, ölüm ile toprakları arasında seçim yapmak zorunda kalan ve vatanlarında kalmayı tercih eden Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla operasyonlarını sürdürüyor.