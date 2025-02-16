İsrailli Bakan Smotrich'ten Batı Şeria'da Yıkım Tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin 2025 yılında, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiğinden daha fazla binayı yıkacağı tehdidinde bulundu. Bu açıklama, İsrail’in Kanal 7 televizyonunda yer alan bir haberde gündeme geldi.

Smotrich'in İddiaları ve Hedefleri

Smotrich, bir toplantıda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgelerine işaret ederek, "2025, 1967'den bu yana ilk kez onların inşa ettiğinden daha fazla yıktığımız yıl olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Batı Şeria'daki yıkım operasyonlarının hızlandırılacağını söyleyerek, "Tüm gücümüzle, daha fazla yıkımla devam ediyoruz" dedi.

Toprak Kontrolü ve Filistin İnşaatları

Smotrich, Tel Aviv hükümetinin, İsrail'in kontrolündeki bölgelerde yıkımları artırmak ve Filistinlilerin inşaat yapmasını engellemek için çabalayacağını belirtti. Bu bağlamda, Filistin inşaatlarının tamamen yasaklanması hedefinde olduklarına dikkat çekti ve toprak kontrolünün çatışmanın özünü oluşturduğunu vurguladı.

Uluslararası Cevapsız Kalan Çağrılar

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırının ardından, 1967'den beri işgal altında olan Batı Şeria'yı ilhak etme hamleleri kapsamında Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırdı. Ancak, Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğuna ve bu durumun iki devletli çözüm ilkesine zarar verdiğine vurgu yaparak, inşaatların durdurulması için yıllardır çağrıda bulunuyor.

C Bölgesinin Durumu

Filistinliler, İsrailli yetkililerin C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediğini ve ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor. 1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşması çerçevesinde Batı Şeria toprakları üç bölgeye ayrılmış durumdadır: A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde, B bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında iken, C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altındadır.

C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolündedir ve bu alanlar, daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılmıştı. Bu statü kaldırılarak, C bölgesine dönüştürülen %3'lük alan, Yahudi yerleşimlerinin inşası için tehdit oluşturan bir bölge olmuştur.