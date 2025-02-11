İsrailli Bakan Smotrich'ten Gazze'yi İlhak Tehdidi

İsrailli Aşırı Sağcı Bakan'dan Sert Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerle ilgili oldukça sert bir riyakârlıkta bulundu. Smotrich, esirlerin başına bir şey gelmesi durumunda Gazze Şeridi'nin bir kısmını ilhak edeceklerini belirtti.

Hamas'a Ultimatom Verilmeli

Smotrich, Hamas'a karşı daha katı önlemlerin alınmasının gerektiğini ifade ederek insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini talep etti. Esirlerle ilgili olarak, "Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz" dedi.

Esir Takası Krizi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta planlanan esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle askıya alındığını açıkladı. Gazze'deki gerilimin bu açıklamaların ardından daha da artması bekleniyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, esir takası için 5 gün öncesinden yapılan bu askıya alma kararının, arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes maddelerine bağlı kalması için gerekli baskıyı kurma fırsatı sunduğu ifade edildi.