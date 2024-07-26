İsrailli Bakanlar Kamala Harris'i Hedef Aldı

İsrail'den Gazze'ye Ateşkes Çağrısına Tepki

İsrail'in aşırı sağcı yönetimi, Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e sert eleştiriler yöneltti. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Harris'in çağrısını hedef alarak sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda, ateşkesin mümkün olmadığını savundular.

Ateşkes Olmayacak

Ben Gvir, sosyal medya platformunda "Ateşkes olmayacak bayan aday" şeklindeki ifadesiyle dikkat çekti. Smotrich ise, Harris’in çağrısına karşı çıkarak, Hamas ile yapılacak bir esir takasının İsrail'in güvenliğini tehdit edeceğini belirtti. Smotrich, bu durumu “Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a teslim olmak” olarak tanımladı.

Harris'ten Önemli Açıklama

Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan insani krize yönelik ciddi endişelerini dile getirerek, "Gelin bu anlaşmayı yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim" ifadelerini kullanmıştı.