İsrailli Esir Ailelerinden Ateşkes ve Esir Takası İçin Yeniden Müzakere Çağrısı

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platform, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD yönetimi ve arabuluculara kapsamlı bir anlaşma için yeniden müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

Talepler ve müzakere şartları

Platformun açıklamasında, tarafların ve arabulucu ülkelerin heyetlerini hazırlayıp anlaşma sağlanana kadar müzakere masasından kalkmamaları istendi. Aileler ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinin, 48 esirin tümünü serbest bırakacak ve saldırıları sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak uygulanmasını talep etti.

Kamusal çağrı ve tarafların pozisyonları

Açıklamada tüm İsrail vatandaşları Netanyahu hükümetine baskı yapmaları için sokağa davet edildi.

Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı ve Gazze'nin idaresinin teknokrat bir heyete bırakılacağı bir kapsamlı ateşkese hazır olduğunu açıklarken; İsrail ise saldırılarını sonlandırmak için kendi şartlarını dayatmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın bu yöndeki açıklamasını reddettiğini belirterek Gazze'ye yönelik operasyonların İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği şartlarla sonlanabileceğini duyurdu.

İsrail'in açıkladığı şartlar

Basın açıklamasında İsrail'in şartları şu şekilde sıralandı: tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması.