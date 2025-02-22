İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki: Anlaşmalar Engelleniyor

İsrailli esir aileleri, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:08
İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki: Anlaşmalar Engelleniyor

İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'yu Eleştiriyor

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçişini kasten engellemeye çalıştığını bildirdi. Tel Aviv'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Einav Zangauker, Netanyahu'nun oğlu Matan'ın da aralarında bulunduğu herkesin hayatı pahasına aşırı sağ koalisyon ortaklarını memnun etmeye çalıştığını dile getirdi.

Esirler ve Ailelerin Talepleri

Zangauker, şu anda 63 İsrailli esirin Gazze Şeridi’nde tutulduğunu hatırlatarak, Hamasın tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılması yönündeki teklifine vurgu yaptı: "Tek seferde, hemen!" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasına yönelik mevcut planı sekteye uğrattığını belirten Zangauker, İsraillilerin ve hatta Amerikalıların bu konuda birleştiğini ifade etti: "Netanyahu, bunlar senin vatandaşların, sen görevdeyken (kaderlerine) terk edildiler."

Güvenlik Toplantısı ve Yeni Gelişmeler

İsrail basını, Netanyahu'nun bu akşam bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, Filistinli 620 esirin toplantıdan çıkacak karara göre serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkilisi Nahid el-Fahuri, Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlere karşılık tüm İsrailli esirleri bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bugün ise Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esir serbest bırakılmış ve Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilerek İsrail'e ulaşmıştır.

Hamas, serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık olarak İsrail'in de hapishanelerde bulunan 620 Filistinli esiri serbest bırakılacağını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı
2
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
3
Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
5
Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı
6
Hırka-i Şerif Camii'nde Mi'raciye Geleneği Coşkuyla Yaşatıldı
7
İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki: Anlaşmalar Engelleniyor

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi