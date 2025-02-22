İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki: Anlaşmalar Engelleniyor

İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'yu Eleştiriyor

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçişini kasten engellemeye çalıştığını bildirdi. Tel Aviv'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Einav Zangauker, Netanyahu'nun oğlu Matan'ın da aralarında bulunduğu herkesin hayatı pahasına aşırı sağ koalisyon ortaklarını memnun etmeye çalıştığını dile getirdi.

Esirler ve Ailelerin Talepleri

Zangauker, şu anda 63 İsrailli esirin Gazze Şeridi’nde tutulduğunu hatırlatarak, Hamasın tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılması yönündeki teklifine vurgu yaptı: "Tek seferde, hemen!" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasına yönelik mevcut planı sekteye uğrattığını belirten Zangauker, İsraillilerin ve hatta Amerikalıların bu konuda birleştiğini ifade etti: "Netanyahu, bunlar senin vatandaşların, sen görevdeyken (kaderlerine) terk edildiler."

Güvenlik Toplantısı ve Yeni Gelişmeler

İsrail basını, Netanyahu'nun bu akşam bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, Filistinli 620 esirin toplantıdan çıkacak karara göre serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkilisi Nahid el-Fahuri, Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlere karşılık tüm İsrailli esirleri bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bugün ise Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esir serbest bırakılmış ve Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilerek İsrail'e ulaşmıştır.

Hamas, serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık olarak İsrail'in de hapishanelerde bulunan 620 Filistinli esiri serbest bırakılacağını duyurmuştu.