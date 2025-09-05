DOLAR
İsrailli esir Guy Dalal: 'Hamas'ın değil Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich'in esirleriyiz'

İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın esiri Guy Dalal, 28 Ağustos tarihli videoda İsrail yönetimini sorumlu tutarak "Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich'in esirleriyiz" dedi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:48
28 Ağustos'ta Gazze'den gelen video mesajında düzenlenen saldırılar ve esirlerin kaderi konuşuldu

İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından esir alınan İsrailli Guy Dalal, örgütün paylaştığı görüntülerde 28 Ağustos'ta Gazze'de bir aracın içinden seslendi. Dalal, kaydedilen videoda hem mevcut durumun vahametini hem de sorumlulara yönelik suçlamalarını anlattı.

Dalal, İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de kalacaklarını belirterek, "İsrail ordusunun saldırısına rağmen Gazze şehrinde kalacağız. Bu durum, benim ve sekizden fazla İsrail vatandaşının (esirin) burada öleceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Esir Dalal, "Hamas'ın esiri olduğumuzu sanıyorduk ama gerçek şu ki (İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in esirleriyiz." diyerek üst düzey İsrail yetkililerini hedef aldı ve ekledi: "Onlar hep yalan söylüyor ve geri dönmemizi istemiyor."

Tel Aviv yönetimini "Gazze'deki esirlerin hayatından sorumlu" tutan Dalal, "İsrail ordusunun şehre (Gazze) saldırması fikri beni dehşete düşürüyor. Saldırı, burada öleceğimiz anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Dalal, olası bir kurtuluş için İsraillilerin protestolar düzenleyip Başbakan Netanyahu'yu bir anlaşmaya zorlamasını umduklarını belirtti. Ayrıca, "Helikopterlerin ve patlamaların seslerini duyuyoruz. Biz bunların bitmesini ve ailelerimize dönmeyi istiyoruz." dedi.

Görüntülere göre Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

