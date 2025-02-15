İsrailli Esir Yakınları: Netanyahu'nun Anlaşmayı Bozmasına İzin Vermeyeceğiz

İsrailli Esir Yakınları'nın Kararlı Duruşu

Tel Aviv'de bulunan "rehineler meydanı" ve Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan İsrailli esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la olan ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Protestoların Ardındaki Nedenler

Maariv gazetesinin haberine göre, yüzlerce esir yakını ve İsrailli vatandaş, Gazze'de 3 Şubat'ta başlaması beklenen ikinci tur müzakerelerin başlatılmaması ve İsrail hükümetinin anlaşmayı sabote etme çabalarını protesto etti.

Einav Zangauker'ın Açıklamaları

Savunma Bakanlığı önündeki eylemlerde öne çıkan isimlerden biri olan Einav Zangauker, İsrail'in savaşa geri dönmesinin Gazze'deki esirler için bir "ölüm cezası" anlamına geldiğini belirtti. Zangauker, Netanyahu'yu müzakerelerin ikinci aşamasını geciktirmekle suçladı ve 9 Şubat'ta Doha'ya gönderilen heyete ikinci aşama müzakereleri için yetki verilmemesini eleştirdi.

Danny Elgarat'tan Dikkat Çeken İfadeler

İsrailli esir Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat ise ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Hükümet içindeki aşırılık yanlıları Netanyahu'ya baskı yapıyor ve anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. Netanyahu, (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'e, ikinci aşamadan önce savaşın yenileneceği sözünü verdi." diyerek anlaşmanın sabotajına karşı birlikte durma çağrısında bulundu.